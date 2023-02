Michael Jackson, de retour au… cinéma: le roi de la pop aura droit à son biopic Après Queen et le King, le roi de la pop aura lui aussi son biopic. Michael Jackson reprendra vie au cinéma sous les traits de… son neveu. L’occasion pour nous de revenir sur un genre à succès. C’est Jaafar, le fils de Jermaine, qui incarnera son oncle Michael dans le biopic. - PhN./D.R.

Par Sigrid Descamps

Disparu en 2009, Michael Jackson a laissé derrière lui une myriade de tubes qui continuent de faire danser toutes les générations et des albums marquants (il en a vendu plus de 350 millions !), dont l’un des meilleurs de tous les temps, « Thriller ». Encore aujourd’hui, de nombreux artistes revendiquent son influence tant il a révolutionné le monde de la musique par ses compositions mais aussi par son approche unique et perfectionniste de la scène, son look...

Une vie marquée également par des zones d’ombre. Traîné dans la boue en 2019 avec le documentaire « Leaving Neverland », où deux anciens proches déclaraient avoir été abusés sexuellement par lui enfants (accusations par ailleurs jamais prouvées, NdlR.), la star pourrait voir son blason redoré grâce à sa famille, qui a validé un projet de biopic.

Intitulé simplement « Michael », le film, produit par Graham King (déjà derrière « Bohemian Rhapsody ») sera mis en image par Antoine Fuquaa, ex-clipper de Coolio et Prince, cinéaste nerveux de « Training Day » et « Le roi Arthur ». Fait étonnant, le rôle principal sera tenu par le propre neveu de Michael Jackson, Jafaar, fils de Jermaine. Une façon aussi de maintenir le projet en famille… et sous contrôle.

Un genre à succès

Pourquoi voit-on tant de biopics ? D’abord parce que les héros sont souvent ultra-populaires. Ensuite parce que les vies des stars sont rarement de tout repos et ça aussi, ça plaît au public. Quand on mélange la célébrité avec des larmes de soufre, de sexe et de scandale, le cocktail prend. Surtout si en prime, on secoue le tout dans un film à grand spectacle rythmé par des tubes planétaires. Ce qui devrait être le cas de « Michael ».

À noter toutefois que la recette ne réussit pas toujours comme ce fut le cas avec le biopic sur Tupac, « All Eyez on Me », ou récemment celui consacré à Whitney Houston, « I Wanna Dance with Somebody ».

Des rôles en or

Pour les interprètes, ce sont aussi souvent des rôles en or, voire, à récompenses. La preuve encore cette année : parmi les acteurs en lice pour l’Oscar du meilleur acteur, on trouve Austin Butler pour l’étincelant « Elvis ». Par le passé, l’Oscar du meilleur acteur a été remporté par Rami Malek, pour son interprétation de Freddie Mercury dans « Bohemian Rhaspody », et par Jamie Foxx, alias Ray Charles dans « Ray ». Aaron Eggerton, qui a livré une prestation remarquable dans « Rocket Man », dédié à Elton John (chose rare, l’artiste étant encore en vie et avait validé lui-même le projet), aurait bien mérité une statuette, lui aussi. Tout comme Val Kilmer dans « The Doors » ou Joaquin Phoenix incarnant Johnny Cash dans « Walk The line ». Pour le coup, c’est sa partenaire, Reese Witherspoon, qui campait la chanteuse June Carter, qui est repartie avec un Oscar.

Parmi les autres actrices saluées pour avoir incarné des chanteuses, on retiendra Angela Basset dans « Tina » (Golden Globe et nomination à l’Oscar), Renée Zellwegger, épatante Judy Garland dans « Judy » et évidemment Marion Cotillard, oscarisée et césarisée pour « La Môme ».

À noter que si de ce côté de l’Atlantique, le genre est moins prisé, quelques films et prestations ont également marqué l’histoire dont celle de Jérémie Renier dans « Cloclo » ou d’Eric Elmosnino dans « Gainsbourg, vie héroïque » ; et chez les femmes, Sveva Alviti dans « Dalida ». On n’oubliera évidemment pas l’hommage rendu à Céline Dion par Valérie Lemercier dans « Aline ».

Durant les prochains mois, outre celui dédié à Michael Jackson, d’autres longs-métrages biographiques devraient voir le jour : « Back to Black » avec Marisa Abela sous la coiffure d’Amy Winehouse ; un biopic consacré à Johnny Hallyday mis en scène par Jalil Lespert (le chéri de Laetitia) avec, dans le rôle-titre, un Belge : Matthias Schoenaerts ! Un temps annoncé, celui sur Madonna, réalisé par la Ciccone elle-même avec Julia Garner dans son rôle, ne se fera finalement pas.