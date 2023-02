Des chasseurs dénoncent des dérives de la chasse au ministre wallon Willy Borsus

En dénonçant certaines dérives, le groupe espère pouvoir redorer le blason des chasseurs : «La pression des anti-chasse augmente et c’est aussi pour ça que nous sommes intervenus. Plus on attend pour balayer devant notre porte et plus on persiste à défendre l’indéfendable, plus on met de l’eau au moulin des anti-chasse», explique Éric André, membre du Royal Saint-Hubert Club (RSHCB), l’une des personnes à l’origine de l’initiative.

Les signataires de la lettre se présentent comme des chasseurs exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions dans des associations parties prenantes de la ruralité (RSHCB, conseils cynégétiques, etc.). Ils dénoncent les abus liés au nourrissage du grand gibier, la surdensité de cerfs et le lâcher massif d’oiseaux de tir.