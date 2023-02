Guerre en Ukraine: nouveau paquet d’aide européenne de 450 millions d’euros promis à l’Ukraine

L’UE «adresse aujourd’hui un message très clair à l’Ukraine et au-delà quant à notre force et notre détermination collectives face à l’agression brutale de la Russie. Nous continuerons à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. Et nous continuerons à faire payer un prix élevé à la Russie, jusqu’à ce qu’elle mette fin à son agression», assure Mme Leyen dans une déclaration.

Les nouveaux financements d’aide de l’UE à Kiev d’une hauteur de 450 millions d’euros, porte l’aide totale européenne à ce jour à 50 milliards d’euros. De cette nouvelle tranche, 305 millions d’euros seront versés «au titre de la coopération bilatérale», notamment pour rétablir rapide les infrastructures ukrainiennes et soutenir le processus de réforme. En outre, 145 millions d’euros seront versés à l’aide humanitaire, détaille la communication.