Elia avertit le gouvernement d’un risque de pénurie d’électricité d’ici 2025 en Belgique

Sans mesure, c’est jusqu’à près de 2 GW qui pourraient venir à manquer lors de l’hiver 2025, soit 15% de la consommation belge d’électricité.

de videos

Le comité ministériel restreint va se pencher sur cette analyse de risque d’Elia. Le gestionnaire du réseau haute tension plaide dans sa missive pour une utilisation plus parcimonieuse du combustible nucléaire restant, par exemple en faisant tourner à plus bas régime les cinq derniers réacteurs en fonctionnement durant l’été et à plus haut régime en hiver. La ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) a déjà elle-même suggéré de songer à cette piste dite de l’"extension du combustible» ("fuel extension").