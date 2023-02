Conseil d’entreprise extraordinaire chez C&A: incertitudes autour du nombre de licenciements

La restructuration concerne le siège principal de l’enseigne à Vilvorde. Le centre de distribution de Boom et les magasins ne seraient pas concernés. Les causes invoquées sont liées aux ventes en ligne qui ne répondent pas aux attentes.

S’il dit comprendre les difficultés traversées par l’enseigne, le syndicat chrétien demande que la lumière soit faite le plus rapidement sur toutes les conséquences et le nombre de licenciements envisagés.

La phase d’information et de consultation de la procédure «Renault» va prochainement être lancée.

Dans une réaction écrite, la direction de C&A explique que «les changements prévus sont destinés à améliorer l’efficacité et la résilience de la chaîne». La direction dit aussi être confrontée à des «circonstances économiques difficiles».

La restructuration concerne les services «Range» et «Planning & Supply Chain Processes and Solutions», ajoute la direction. Les activités de ces départements seront «simplifiées» afin d’augmenter l’efficacité et de s’aligner avec «les meilleures pratiques dans le secteur».