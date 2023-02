Mason Greenwood de retour après l’abandon des poursuites à son encontre? La réponse de Manchester United

Les poursuites judiciaires visant Mason Greenwood, qui avait notamment été accusé de tentative de viol et d’agression, ont été abandonnées, a annoncé jeudi la police britannique. L’attaquant de 21 ans, « qui avait été arrêté et poursuivi dans le cadre d’une enquête ouverte en janvier 2022, ne fait plus l’objet de poursuites criminelles », a indiqué la police du Greater Manchester dans un communiqué. Se pose désormais la question de l’avenir de Greenwood : va-t-il reprendre du service du côté de Manchester United ?

Le club, qui l’avait suspendu dans les heures qui avaient suivi les accusations, n’a pas tardé à réagir suite à l’annonce de l’abandon des poursuites à l’encontre de son joueur. Manchester United indique « prendre note » de la décision prise et que va désormais « mener sa propre procédure avant de déterminer les prochaines étapes ». Le communiqué précise qu’« aucun commentaire ne sera fait avant la fin de la procédure ».

Formé à Manchester United, Greenwood a effectué ses débuts professionnels sous le maillot des Red Devils en 2019. En 129 apparitions, il a inscrit 35 buts. En février 2021, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025.