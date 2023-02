Cette grosse nouveauté qui vous fera gagner beaucoup de temps lors de vos courses chez Colruyt: un magasin l’a déjà adoptée... et cela pourrait être généralisé (photo)

Les clients du Colruyt de Halle ne feront plus jamais leurs courses de la même manière. Selon les informations de nos confrères de HLN, le magasin dispose désormais du « easy check-out », qui consiste en une caméra dotée d’une intelligence artificielle, qui est suspendue au-dessus de la caisse et qui scanne automatiquement tous les produits quand ils sont transférés d’un caddie à l’autre.

« Notre équipe d’innovation ‘Smart Technics’ a développé elle-même le ‘easy check-out’, en collaboration avec Heliovision, et a fourni un système sur mesure. C’est un gain d’efficacité pour nos caissiers », ajoute le directeur. Il affirme que « le processus de paiement est jusqu’à un cinquième plus rapide ».

Et en plus d’un gain de temps, le système permet également un meilleur confort chez les employés. « Nous sommes constamment à la recherche d’améliorations et d’extensions dans ce domaine. Grâce à ce système innovant, les caissiers ont les deux mains libres et peuvent donc transférer les produits avec les deux mains. Ce progrès dans le travail ergonomique est un facteur très important pour nous », conclut Rudi Dewulf.