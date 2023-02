«Ce n’est pas grave»: l’ancien Premier Ministre français méconnaissable, il se confie sur sa maladie (vidéos) Édouard Philippe souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque le blanchiment et la perte de sa pilosité.

L’ancien premier ministre Édouard Philippe n’a peut-être que 52 ans, mais sa dernière apparition lui confère quelques années de plus. Dans un grand entretien accordé ce jeudi 2 février à BFMTV, il s’est alors livré sur sa santé. de videos En 2022, il révélait qu’il était atteint d’alopécie, une maladie auto-immune qui lui blanchit et lui fait perdre sa pilosité. « Je pense que les Français peuvent être curieux de ce qui arrive, interrogatifs », avoue aujourd’hui le maire du Havre, avant de dédramatiser sa condition : « J’en parle en toute transparence, mais je ne vais pas passer mon temps à en parler non plus. Encore une fois c’est une histoire de poils, ce n’est pas grave ! »

« Vous trouverez toujours des gens un peu misérables pour dire que derrière ça, il doit y avoir quelque chose d’un peu plus sérieux : c’est la vie. Il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus difficiles en France. Voilà, j’ai les sourcils qui sont tombés », a-t-il ensuite expliqué, balayant les rumeurs selon lesquels il dissimulerait une maladie plus grave.

Et d’ajouter : « J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie. Franchement… je vous en parle parce que vous me posez la question, je savais que vous alliez la poser, ça me paraît correct. J’aurai aimé, quand j’ai constaté que c’est arrivé, ou même espéré, que ce ne soit pas un sujet. »