Adnan Januzaj a trouvé un nouveau club: le Diable rouge rebondit en Turquie

Indésirable à Séville, Adnan Januzaj s’est trouvé une porte de sortie pour poursuivre la saison. Le Diable rouge s’est en effet engagé en Turquie avec le club d’Istanbul Basaksehir, club auquel appartient Nacer Chadli actuellement en prêt à Westerlo.

Cette saison, Januzaj n’a pris part qu’à six rencontres, sans jamais se montrer décisif. En Turquie, il aura l’occasion de croiser deux autres Diables rouges : Dries Mertens et Michy Batshuayi, évoluant respectivement au Galatasaray et Fenerbahçe.