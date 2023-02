Aurore Morisse, Thierry Luthers, Thomas Troupin…: neuf nouveaux citoyens d’honneur de la Ville de Liège

Pour rappel, l’objectif de cette cérémonie est d’honorer celles et ceux qui œuvrent ou ont œuvré, par leurs actions personnelles, leurs carrières exemplaires, leurs réalisations ou leurs performances, au développement et/ou à la renommée de Liège.

Diplômée de philosophie et psychologie à l’ULiège, Vinciane Despret développe au cours de ses études une véritable passion pour les comportements des animaux. Autrice, chercheuse mais aussi chroniqueuse (« On n’est pas si bête » sur la Première), elle a reçu de nombreux prix comme le prix de la Wallonne de l’année ou encore le prix de la nouvelle policière dans le cadre du concours de nouvelles organisé par la Police de Liège.

Autrice d’origine liégeoise, elle a remporté de nombreux prix littéraires et s’est récemment penchée avec « L’asturienne » sur l’histoire sociale et industrielle de la région liégeoise à partir des documents d’archives de sa famille. Très concernée par la cause environnementale, Caroline Lamarche a également publié avec la photographe Françoise Deprez, « Toujours l’eau », un ouvrage qui vise à documenter le vécu des victimes des inondations de 2021.

Marie Lambert

Professeur à HEC Liège, Marie Lambert a inscrit l’Université de Liège, seule université belge, dans l’alliance mondiale GRAFSI qui, au niveau recherche et enseignement, développe une expertise dans la finance durable.

Thierry Luthers

Thierry Luthers, c’est 3 vies en une avec 42 ans d’une carrière riche et diverse en radio et en télé au sein de la RTBF. Journaliste sportif connu et reconnu, il a également écrit de nombreux ouvrages consacrés aux « Derniers domiciles connus », au Forum de Liège ou à lui-même. Il est aussi un chanteur passionné rendant hommage sur scène à son idole de toujours, Johnny Halliday.

Aurore Morisse

Née de parents antiquaires (« Le grenier de Walesa », rue Grétry), elle se forme avec eux au métier. Dynamique, pétillante, solaire, elle se fait remarquer par la production de l’émission « Affaire conclue » de France 2 et intègre le casting de l’émission. Il y a quelques mois, elle a ouvert une boutique d’art rue Saint-Adalbert à Liège où elle propose à la vente ses coups de cœur et objets chinés qui ont toujours une histoire !

Veerle Rots

Elle est archéologue spécialiste des outils préhistoriques en pierre et de l’évolution du comportement humain, Maître de recherches au FNRS, première femme de l’Université de Liège à avoir reçu le prix Francqui et fondatrice du TraceoLab. À travers ses recherches relatives aux traces laissées par les outils de pierre taillée, elle cherche à établir un lien avec nos ancêtres et comprendre ce qui définit notre humanité.

Thomas Troupin

Chef du restaurant « Toma ! » installé depuis juin 2021 au jardin des Bégards, Thomas Troupin vous accueille dans sa « cuisine immersive ». Moins d’un an après son installation, il décroche une étoile au guide Michelin ainsi qu’une étoile verte (récompensant le restaurant pour ses engagements en faveur de la gastronomie durable). « Tomas ! » récolte aussi la note de 16/20 au sein du guide Gault et Millau. Une des adresses les plus prisées de la cité ardente.

Antoine Wauters

Cet auteur liégeois a commencé sa carrière professionnelle en enseignant la philosophie et le français. Entré en littérature par la poésie, il a obtenu un de ces premiers prix avec la Ville de Liège en remportant le Prix Marcel Thiry en 2012. Son premier roman, « Nos mères », a contribué à le faire connaître davantage et la suite sera une succession de prix : Prix Wepler, Prix Marguerite Duras, Prix des librairies Payot, Prix du Livre Inter… et le couronnement avec le Prix Goncourt de la nouvelle en 2022 pour « Le Musée des contradictions ».