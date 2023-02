«N’oublie pas de vivre»: Taylor Schilling («Orange is the new black) et Connie Britton («9-1-1») nous parlent de cette série sur la survie et le deuil dont elles sont les stars

Si vous avez le moral dans les chaussettes, cette nouveauté d’Apple TV + n’est sans doute pas pour vous. Mais aux USA, elle est comparée à « This Is Us ».

À partir de là, on suit Edward dans son retour difficile à la vie. Il souffrait déjà d’anxiété avant ce drame, qui l’a maintenant enfermé dans un mutisme certain. Il emménage dans la banlieue de New York chez sa tante Lacey et son mari John. L’accueillir n’est pas simple non plus pour cette dernière, car elle vient de perdre sa grande sœur et souffre de traumatismes liés à plusieurs fausses couches. Nous avons eu le plaisir de recueillir les propos de son interprète, Taylor Schilling (38 ans), qui restera à jamais associée à l’effrontée Piper d’« Orange is the New Black » (2013-2019). Nous nous sommes demandés si l’arrivée d’Edward sous son toit ne va pas faire voir à Lacey qu’en fait, elle n’est pas aussi prête pour la maternité qu’elle l’aurait cru. « C’est une bonne question », a commencé l’actrice de 38 ans qui, dans la vraie vie, sort avec l’artiste et musicienne Emily Ritz. « Ce que j’ai d’emblée aimé dans mon personnage, c’est qu’il fait réfléchir à ce parcours qu’est la maternité, et son sens. À plus forte raison quand, comme elle, on a fait des fausses couches. Selon moi, aucune femme n’est vraiment prête pour la maternité. Mais parce qu’elle a vécu tout ce qu’elle a vécu, j’ai ressenti énormément de compassion pour Lacey, et je suis totalement avec elle dans l’expérience qu’elle a maintenant de devoir s’occuper d’un adolescent. »

On prévient tout de suite : la photo « avec sourires » que nous avons choisie pour présenter la série « N’oublie pas de vivre » (« Dear Edward » dans sa version originale) est un peu une intruse dans l’ambiance plutôt morose de cette nouvelle fiction, dont les trois premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV + depuis ce 3 février. Mais son sujet justifie complètement ce ton tristoune. Basée sur le roman « Dear Edward » d’Ann Napolitano et développée par Jasaon Katims, elle a pour centre un garçon de 12, Edward, formidablement joué par Colin O’Brien, qui se retrouve seul survivant du crash d’avion épouvantable. Lequel a tué son frère (Maxwell (Maxwell Jenkins), à côté de qui il était assis, et ses parents, Bruce et Jane, campés par Brian d’Arcy James et Robin Tunney (« Prison Break », « Mentalist »), qu’on est content de revoir même si c’est brièvement et dans une séquence tragique. Car cet accident, on le vit littéralement, on ressent la terreur des passagers et on n’en sort pas indemne… Là, le réalisateur Fisher Stevens a fait fort.

En coulisses, Taylor s’est aussi « occupée » du jeune Colin O’Brien, qui a décroché le rôle principal de cette série à 9 ans. « La première scène qu’on a tournée, c’est celle où on fait les courses avec Lacey (et où elle le laisse acheter tout ce qu’il veut manger, NdR) », nous a-t-il dit. « Juste avant, j’ai dit à Taylor que j’étais nerveux parce que c’était mes tout débuts. C’est là qu’elle m’a fait faire des exercices de respiration et des… choses énergétiques. Ça m’a beaucoup aidé et je m’en sers encore. Merci, Taylor ! » Et l’intéressée de lui renvoyer la balle en disant : « Ce qu’il faut savoir, ce que Colin est très drôle. Et puis, il m’appris plein de trucs sur les pierres et les cristaux. Saviez-vous que les rochers ont trois states ? Moi oui… maintenant. Pour sortir de l’ambiance de la série, il fallait qu’on s’amuse et qu’on parle de tout sauf de ce qu’on était en train de jouer. » On comprend.

Dans l’histoire, la compagnie aérienne liée à la tragédie offre trois mois de thérapie à ceux et celles psychologiquement affectés par le crash. Parmi eux, il y a bien sûr ce miraculé d’Edward, mais aussi Adriana (Anna Uzele), petite-fille d’une députée locale qui fait aussi partie des victimes et la contraint, « depuis la tombe » à s’engager en politique. Et puis, il y a Linda (Amy Forsyth), qui est enceinte de quatre mois et pleure la disparition du père de son futur enfant. Kojo (Idris DeBrand), pour sa part, quitte son Ghana natal et débarque à Los Angeles pour prendre soin de sa jeune nièce (Khloe Bruno), dévastée par la mort de sa mère.

Mais celle sur qui le focus se fait davantage, c’est la mondaine Dee Dee, dont le mari, qui a péri lui aussi, menait une double vie et ne lui a laissé que des dettes. Une nouvelle secousse qui lui coupe la chique et réduit son chagrin. Elle n’avait rien vu venu ! Cette femme chic mais complètement « à terre » est incarnée par la formidable Connie Britton, qu’on hésite à présenter encore tant on l’a vue sur les écrans, petits surtout. Allez, parmi ses emplois les plus marquants, et récents, on citera sa composition de Rena dans « Nashville », d’Abby dans « 9-1-1 », de Vivien dans « American Horror Story » ou de Nicole dans la première saison de « The White Lotus ». Bref, elle n’arrête pas.

« Cette série brasse beaucoup de thèmes universels et profonds qui ont une résonance encore plus forte dans le monde d’aujourd’hui, et dans notre culture », nous a expliqué la grande et altière actrice de 55 ans. « Chacune des femmes que j’ai jouées est unique et dans des circonstances qui les sont aussi, mais pour moi, Dee Dee est particulière. Elle découvre qu’en fait, elle n’a jamais vécu sa propre vie, et elle ne s’est jamais demandée si c’était nécessaire qu’elle le fasse. Je trouve ça fascinant. Et j’ai adoré explorer cela, c’était excitant. Une nouvelle aventure. Chaque scène était une joie. Vous savez, je pense que c’est quelque chose qui arrive aux femmes. On peut se retrouver coincées avec des gens et penser que notre vie, c’est ça. On n’intègre pas vraiment ces gens dans notre vie, mais on ne se bouge pas, on ne sait pas où aller et comment déployer nos ailes. Dee Dee est en grande partie comme ça.

À les en croire, les acteurs ont essayé de prendre du plaisir en tournant cette série qui, de par son propos, est aux antipodes de la comédie. Logique. Mais le problème, c’est qu’il n’y a vraiment que du gris dans l’histoire de ce groupe de gens que le processus de deuil connecte rapidement. Spoiler alert : ils vont se rapprocher jusqu’à vivre sous le même toit, ou presque. Et si chacun essaie d’avancer, la tragédie n’arrête pas de tirer en arrière.

Des airs de « A Million Little Things » et « This Is Us »

À ce niveau, « N’oublie pas de vivre » rappelle « A Million Little Things », cette série où des amis tentent de poursuivre leur existence après le suicide de l’un d’eux. Mais là, il y a beaucoup de moments légers, alors qu’ici la pesanteur et le pathos laissent peu de place à quoi que ce soit d’autre. Mais comme il y a du pathos, forcément, on écrase une larme plus souvent qu’à son tour. Parce qu’évidemment, même s’il est trop monolithique et manque de lumière, le traitement de cette histoire distille de nombreux moments réellement émouvants. C’est sans doute la raison pour laquelle beaucoup comparent cette nouveauté à « This Is Us », ce qui est acceptable quand on y réfléchit.

Cela étant, « N’oublie pas de vivre » a un autre souci : en plus de son climat bien lourd, il est trop chargé en personnages, qui ont tous leur chemin, où le spectateur est engagé, leurs expériences et leurs secrets. Ça fait beaucoup tout ça.

En résumé, si vous aimez le ton de « This Is Us » et de « A Million Little Things », essayez donc ce récit entre survie et deuil. Mais si vous avez le moral dans les chaussettes, on vous conseille de ne pas y aller !