Le Tournai Jazz Festival dévoile son affiche avec Axelle Red en ouverture

Demandez le programme

Elle lance sa tournée à Tournai. - Belga

Jeudi 20 avril : 19 h : Greg Houben, chanteur-trompettiste. Son trio présentera son album le plus récent, « La Quarantaine », à la fois intimiste, poétique, empreint de folie douce ; 21 h 15 : Axelle Red, entourée de son band habituel et d'un orchestre à cordes de 16 musiciens, proposera un best-off de 30 ans de carrière.

Vendredi 21 avril : 19h : Rêve d'éléphant Orchestra. Créé en en l'an 2000, ce band belge de sept musiciens au titre un peu surréaliste existe depuis plus de 20 ans. Il propose un jazz entraînant ; 21h15 : Dhafer Youssef. Malgré une voix enrouée, ce chanteur oudiste tunisien à la voix très pure avait envoûté le festival tournaisien en 2016. Cette année, il présentera un nouvel album - « Street of minarets » - qui sort ces jours-ci, « à la recherche de sonorités inédites » ; 22h45 : Roxane Arnal (gratuit). Jeune chanteuse-guitariste française, elle proposera, en trio, son nouveau projet « Elior », empreint de jazz-blues-folk-rock, évoquant l'univers du sud des Etats-Unis.

Samedi 22 avril : 18h30 : Pianos Forte. Un projet qui réunit quatre claviéristes : le Belge Eric Legnini (qui sort d'une tournée de six mois avec les Dutronc) et Jean-Baptiste Trotignon, Bojan Z et Pierre de Berthman. Deux pianos à queue et deux Fender qui emmènent aux confins du jazz, du blues, du tango ; 20h : C9 (gratuit). Composé d'étudiants de la classe de jazz du Conservatoire de Tournai, ce groupe d'une douzaine de musiciens (cuivres, guitares, clavier, batterie, congas, vibraphone) (re)visite toutes les époques de la note bleue. Créé récemment, C9 s'est déjà produit lors du festival 2022 ; 21h30 : Rhoda Scott Lady All Stars. L'organiste aux pieds nus avait été invitée au Tournai Jazz Festival 2018. Elle était alors accompagnée de trois cuivres féminins. Cette fois, elles seront huit sur scène : cinq cuivres et deux batteries. Le groupe sort d'une tournée “sold out” en France ; 20h : Power Shake Orkestrash (gratuit). Emmené par le chef d'orchestre tournaisien Eloi Baudimont, le groupe est composé d'une trentaine de musiciens qui proposent un jazz- rock-blues endiablé, « à la croisée du boogie poisseux et du root-blues boueux », entre air et feu. Le groupe est une sorte de mix du quartet « Power Shake » et de musiciens issus de la « Fanfare détournée ».