«Les 12 coups de midi» spécial couples de stars et Love Box: quand et avec qui?

A quelques jours de la Saint-Valentin, Jean-Luc Reichmann accueille des couples de stars, et pas des moindres : Black M. et son épouse, Léa (vue dans « Incroyables transformations »), Christophe Beaugrand et son mari, Ghislain, ou Chantal Ladesou et son époux, Michel, avec qui elle est mariée depuis quarante-huit ans.

Des invités qui devront passer le test de la Love Box ! Ils vont ainsi devoir prouver leur connexion, leur complicité et leur complémentarité à travers une série de questions sur leur vie de couple, mais pas que ! Pendant trois manches décisives, ils affronteront les épreuves emblématiques de l’émission pour espérer remporter une place en finale.