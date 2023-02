Voici le vrai visage d’un des deux Daft Punk qui se lance… dans la musique classique! (Photos et vidéo)

Cela fera bientôt deux ans que Daft Punk, le duo électro le plus iconique de ces 20 dernières années, s’est séparé. Fini les festivals, les scènes gigantesques, les effets visuels à couper le souffle. Fortune faite, les deux robots – ils n’ont jamais dévoilé leur vrai visage – ont raccroché les casques au faîte de leur gloire, après des milliers de concerts donnés à travers le monde et des millions de disques vendus. Resteront à jamais des tubes inoubliables : One More Time, Around The World, Get Lucky, etc.

Derrière Daft Punk, deux Parisiens : Guy-Manuel De Homem-Christo et Thomas Banglater. Si vous les croisez dans la rue, on vous met au défi de les reconnaître : c’est quasiment mission impossible. Sous l’allure ultra-stylée des deux robots se cachent en effet deux physiques des plus banals, comme le prouve cette photo de Thomas Banglater dans les rues de Paris, sans casque mais avec masque.