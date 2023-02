Jackie Chan, l’agent double

Coincé entre sa loyauté à sa mère patrie communiste et son amour pour sa terre d’adoption hollywoodienne, l’acteur hongkongais se révèle plus trouble qu’il n’y paraît.

Du kung-fu acrobatique, de l’humour enfantin et des cascades explosives. Depuis plus de quarante ans et sa première tentative de percer à Hollywood, la recette du succès de Jackie Chan semble immuable et l’homme à l’éternel sourire paraît sans mystère. Pourtant, comme le présente «Jackie Chan: Humour, gloire et kung-fu», documentaire d’Antoine Coursat, la star hongkongaise n’est pas aussi lisse qu’on pourrait le croire.

Bien sûr, dans sa première partie, le portrait qui nous est proposé revient sur la légende Jackie Chan. On voit le petit garçon issu d’une famille chinoise exilée à Hong Kong, alors sous souveraineté britannique, pour fuir le communisme. On suit son calvaire – qu’il racontera dans son biopic «Painted Faces», en 1988–, quand ses parents partent pour l’Australie et l’abandonnent à l’Ecole de l’Opéra de Pékin, où il est soumis à un entraînement qui confine à la torture: quinze heures d’exercices imposés par jour, avec une discipline de fer. On le voit saisir son destin quand une équipe de cinéma vient chercher quelques bambins pour un tournage. Il constate alors que les enfants qui jouent dans un film, non seulement ne sont pas maltraités, mais, en plus, sont nourris! C’est une révélation, et Jackie Chan n’a plus de cesse que de faire carrière au cinéma. Comme cascadeur d’abord, dès 17ans, où il fait ses classes tout en profitant de son douloureux apprentissage à l’Opéra de Pékin pour s’imposer. Puis comme successeur du défunt Bruce Lee, la première star du film de kung-fu.