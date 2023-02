Edgardo, 63 ans, vendait des pizzas comme si de rien n’était depuis des années à Saint-Etienne: les clients connaissent désormais sa réelle identité, il a été arrêté…

« L’activité des forces de l’ordre est incessante, impliquée silencieusement jour après jour, en Italie et à l’étranger, dans un travail continu pour sauvegarder la sécurité des citoyens », a-t-il ajouté. « L’action forte de l’État contre toutes les formes de criminalité organisée » se poursuivra « avec détermination », a-t-il promis.

Le fugitif a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen en 2014 du parquet de Catanzaro (Calabre, sud de l’Italie) après sa condamnation à perpétuité pour deux meurtres commis en janvier 1991 et une tentative de meurtre en juillet 1991.

Le fugitif, qualifié de « dangereux » par Interpol, s’était échappé lors d’une garde à vue.

Il faisait partie à l’époque du clan Perna-Pranno, qui était le plus important dans la ville de Cosenza, où il vivait.

« Il est considéré co-responsable de l’embuscade du 5 janvier 1991 qui a coûté la vie aux frères Stefano et Giuseppe B. qui voulaient une plus grande autonomie et considération dans le milieu des clans de Cosenza », explique un communiqué des carabiniers italiens.