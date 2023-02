Comines: «Têtes-à-Claques» des accessoires pour enfants qui redonnent le sourire aux parents

Bonnets, écharpes et même pantalons modernes. À première vue, la boutique en ligne Têtes-à-claques n'est pas très révolutionnaire. Ceux qui osent cliquer un peu plus loin seront introduits dans le monde décomplexé et hilarant de Marie Procureur, 35 ans. « À la naissance de notre fils, j'ai été confrontée à un mélange d'émotions, où l'euphorie et le désespoir étaient souvent très proches l'un de l'autre ». La créatrice revient sur certains des moments qui l'ont convaincue de se lancer. « J'avais un bon emploi dans l'éducation spécialisée et mon partenaire est indépendant dans la construction. Le genre de vie dont tout le monde rêve. Puis est venue l'envie de passer à l'étape suivante, de compléter notre famille et l'arrivée d'un bébé. Notre fils est né et ce fut le coup de foudre, le bébé parfait pour nous et j'étais sur un petit nuage. Pourtant, des orages sont vite arrivés dans ce beau petit nuage et je n’y étais pas du tout préparée ».

dure réalité

Marie s'est vite aperçue que les familles parfaites n'existent que sur les réseaux sociaux et que beaucoup de mamans n'ont pas le courage d'affronter la réalité. « D'un sourire espiègle à une crise de larmes, de ce câlin attachant à un chouchou qui ne fermait pas l’œil de la nuit. Ce sont les scénarios auxquels nous sommes confrontés chaque jour en tant que parents. Il n'y a pas non plus de mode d'emploi et nous regardons souvent les autres. C'est là que se trouve le plus grand piège : celui de la perfection. On a souvent l'impression qu'en tant que parents, nous devons être parfaits et ne jamais faire d’erreurs. Je voulais aborder ce sujet de manière ludique mais honnête. Devenir parents est un processus d'essais et d'erreurs, où les enfants peuvent souvent nous mettre hors de nous. Et il y a nous aussi. On s’est retrouvés dans une spirale où on avait plus de temps pour nous ».