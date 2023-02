Samuel Etienne censuré: ce terrain hasardeux sur lequel il avait interdiction de s’aventurer, et qui risque de choquer les supporters du PSG (vidéo)

Si Samuel Etienne a globalement gardé de bons souvenirs de ses années chez Canal+, il avoue aujourd’hui qu’il a été victime… de censure.

Dans une interview accordée au Youtubeur Zack Nani, l’animateur de « Questions pour un champion » sur France 3 a ainsi rappelé qu’avant d’arriver chez France Télévisions, il a bossé avec la chaîne cryptée. « À l’époque, Canal+ était propriétaire du PSG », a-t-il d’abord lâché. « C’était totalement libre au niveau de l’info, on va dire 100 %. Mais, on m’avait dit – on NOUS avait dit, même – : attention sur le PSG à ce que vous dites… ouais, parce que c’était le groupe. »