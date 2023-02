Pôle d’excellence foot-élite: le projet du Sporting de Charleroi retenu par la Région Wallonne

Par Vincent Lothaire et Vi.Lo.

On le sait, le développement d’un nouveau stade à Marchienne-au-Pont n’est pas le seul projet dans les cartons du Sporting. La direction carolo souhaite également doter le centre de formation d’outils performants. De ce point de vue, le site du Bois Planté à Marcinelle (où s’entraîne actuellement aussi le noyau A) va poursuivre sa mue au cours des prochaines années. Le club va, entre autres, y développer un pôle d’excellence foot-élite. Le projet, évalué au total à 7.427.000 d’euros, vient tout juste de bénéficier d’un subside du Gouvernement wallon à hauteur de quatre millions d’euros, dans le cadre du plan « Wallonie Ambitions Or ». « Cela s’inscrit dans le développement complémentaire de notre site de Marcinelle. On veut en faire l’université du football », explique le directeur administratif, Pierre-Yves Hendrickx.

Travaux prévus en 2024

Concrètement, le club va construire un nouveau bâtiment en face de celui qui existe déjà pour les jeunes. Ce nouveau bâtiment comportera des vestiaires, une salle de conférences, une salle de presse, mais aussi des locaux pour les soins, etc. Si le Sporting pourra bénéficier de ces infrastructures, celles-ci seront également ouvertes aux équipes nationales de jeunes, dans plusieurs disciplines (football bien sûr, mais aussi hockey, par exemple). Il faut encore en établir les plans. La demande de permis de bâtir devrait être déposée dans le dernier quadrimestre de cette année afin de commencer les travaux à partir de 2024.

Ce n’est pas le seul projet qui concerne le site du Bois Planté. Il y a quelques mois, le Sporting a acquis des terrains contigus qui en doubleront la superficie totale, afin d’y développer de nouvelles surfaces de jeu pour les jeunes.