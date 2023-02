L’Aldi de Battice ferme une semaine à partir de ce samedi

L’enseigne de supermarchés Aldi veut mettre le focus sur le frais. Désormais l’assortiment de produits frais occupera une place de choix à l’entrée du magasin. Pour permettre cette reconversion, le magasin de Battice fermera ses portes ce samedi 4 février à 19 heures et rouvrira le vendredi 10 février à 8 h 30.

« Ces dernières années, la gamme de produits frais chez Aldi s’est considérablement agrandie. Le discounter offre une vaste gamme de viande fraîche, dont plus de 90 % est d’origine belge. En outre, de plus en plus de fruits et légumes frais sont offerts en vrac », annonce Aldi dans un communiqué.