Sept morts dans l’incendie des Mésanges à Mons il y a 20 ans: les proches et victimes souhaitent se souvenir

Vingt ans après, les proches des victimes, mais aussi des survivants réclament un hommage « digne et exceptionnel » et lancent un appel aux autorités montoises. « Les pertes humaines et matérielles, les blessures physiques et psychiques sont très lourdes pour les adultes et les enfants survivants ainsi que pour les familles des victimes. Les scènes vécues et les conditions de décès des victimes resteront à jamais insoutenables » soulignent John Joos, ancien porte-parole du comité des victimes ainsi que Pascal Lebrun. Il a perdu ses parents dans le drame.