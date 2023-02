Fan de Disney, Becky a donné à sa fille un prénom pour le moins original: «Notre famille était choquée» (photo)

Becky Roberts, une mère de famille britannique, est une grande fan de Disney. Au point d’avoir baptisé sa fille aux noms de ses films d’animation préférés. Mais cela n’a pas beaucoup plu à son entourage.

La jeune mère de 28 ans a choisi les prénoms de sa fille en s’inspirant des personnages de ses Disney préférés, c’est-à-dire « La Belle et la Bête » et « Le Roi Lion ». La fille de Robert a donc été baptisée Kiara, qui est la fille de Simba et Nala dans « le Roi Lion ».