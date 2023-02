Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une seule arrivée, Ibe Hautekiet du Club de Bruges, et plusieurs départs, même si Nicolas Raskin et Selim Amallah n’étaient déjà plus sur le terrain depuis un certain moment : Ronny Deila avait tout en main, jeudi en conférence de presse, pour tirer à boulets rouges sur un mercato a priori décevant du côté du Standard.

Mais le Norvégien est aussi un entraîneur intelligent, conscient que cela ne sert à rien de rajouter de l’huile sur le feu. Vu la situation actuelle du club, ne pas céder au « panic buy » était, selon lui, un choix tout à fait assumable pour le club.

1 Le mercato : « Ne pas recruter pour le principe de recruter »

Le Standard a tenté de faire revenir Zinho Vanheusden, un deal trop compliqué à trouver, ou de trouver des renforts sur le plan offensif, mais finalement, personne n’est venu, ou presque.