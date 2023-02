Lex Luthor a un nouveau visage, et il n’est pas inconnu des fans de séries! (photo)

Après Jon Cryer dans « Supergirl », Jesse Eisenberg dans « Batman v Superman » et « Justice League » ou encore Kevin Spacey dans « Superman Returns », c’est au tour de Michael Cudlitz de prêter ses traits à l’iconique vilain de DC Comics.

Lire aussi «Superman et Lois»: quand Superman devient papa, les fans s’emballent!

Surtout connu pour son rôle du sergent Abraham dans « The Walking Dead », l’acteur a aussi joué dans « Lost », « Les Experts », « Band of Brothers » ( » Frères d’armes », de Tom Hanks et Steven Spielberg) et « Beverly Hills 90210 ».