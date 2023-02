Mercato: Nauris Petkevicius quitte le Sporting de Charleroi et est prêté à Zalgiris

Arrivé au Sporting de Charleroi en janvier 2022 en provenance de Hegelmann, Nauris Petkevicius est de retour en Lituanie puisqu’il est prêté à Zalgiris, a priori pour un an, sans option. La saison là-bas est décalée par rapport à celle en Belgique et elle n’a donc pas encore commencé. Cela devrait lui permettre de jouer malgré le fait qu’il ait déjà joué pour le Beerschot et Charleroi sur la « saison belge ».

L’attaquant de 22 ans était revenu du club de Challenger Pro League – où il n’était pas parvenu à s’imposer – afin de renforcer les U23 carolos, mais une autre solution a donc été trouvée afin de le relancer.