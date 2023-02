La vidéo qui donne le sourire: il s’offre l’un des ratés de l’année… mais ses coéquipiers lui donnent une chance de se rattraper (vidéo)

L’Union Berlin a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne ce mardi contre Wolfsbourg, sur le score de 2-1. Et Jérôme Roussillon, attaquant français du club allemand, a été bien malgré lui le héros de la fin de rencontre, avec un raté d’anthologie à son actif.

Alors que son équipe menait d’un but dans les ultimes secondes du match, Roussillon a profité de la montée du gardien adverse pour se retrouver seul face au but vide… mais il s’est complètement loupé et a tiré, après avoir pris tout son temps, sur l’unique défenseur adverse revenu devant sa cage. Heureusement pour lui, l’arbitre a immédiatement sifflé la fin du match et son équipe est venue fêter avec lui la qualification. Mais le Français n’a bien entendu pas échappé au chambrage de ses coéquipiers, qui lui ont donné une chance de se racheter, seul face au but vide…