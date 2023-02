Louis Velle, visage du petit et grand écran pendant 60 ans, est décédé à 96 ans

Si on l’avait vu séduire de belles héroïnes dans de nombreux films ou feuilletons, il n’aimait rien tant que de cultiver le bonheur familial et était marié depuis 1949 à Frédérique Hébrard, ce qui leur valait d’être régulièrement interrogés sur la longévité de leur couple.

En 1948, il doit jouer dans la même pièce qu’une jeune fille inconnue. «J’étais plutôt maigrichon, et pendant les répétitions, à un moment donné, je l’ai soulevée du sol pour lui montrer ma force», racontait-il. La jeune fille n’apprécie pas. Elle le gifle. Mais le quiproquo ne dure pas: Louis et Frédérique ne se quittent plus.