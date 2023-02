«Il y a une odeur de renfermé»: cette habitude d’hygiène surprenante de Benjamin Castaldi choque les chroniqueurs de TPMP (vidéo)

Lors d’un tour de table, les téléspectateurs ont ainsi appris que Gilles Verdez ne tirait la chasse d’eau qu’une fois sur deux après avoir été aux toilettes. « Je réduis autant que possible. Il faut savoir que dans le monde, les gens meurent de soif, donc j’économise l’eau, donc j’ai pris des décisions radicales », a-t-il expliqué. « Et pour être sûr de ne pas pouvoir le faire, je ferme l’eau chez moi. »

Choc et consternation sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » : alors qu’Allison McCarthy, une jeune influenceuse américaine, fait en ce moment le buzz sur TikTok pour avoir révélé qu’elle ne se douchait que deux fois par semaine afin de préserver l’eau… les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont à leur tour fait quelques révélations concernant leur hygiène de vie. Et, le moins qu’on puisse dire… c’est que tout le monde n’a pas les mêmes habitudes !

Et s’il brosse bien ses dents tous les jours, « je prends le moins possible d’eau », a-t-il précisé. « L’eau c’est la vie et je n’en ai pas besoin, je n’ai pas un besoin vital. »