Deux visages de l’émission «Affaire conclue» de passage à Wavre pour le Salin Fine Art Fair

Cet événement rassemble 45 galeries internationales sélectionnées, proposant un large éventail d’œuvres d’art allant de la peinture ancienne à la sculpture moderne, en passant par les gravures, les dessins, les photographies et les objets d’art. Les visiteurs pourront également découvrir des antiquités rares et des objets de collection de haute qualité.

Les visiteurs pourront rencontrer les artistes et les galeristes de manière conviviale. L’art ancien, l’art moderne et l’art contemporain sont mis en scène dans l’atmosphère intime et chaleureuse de ce nouvel espace dédié à la culture qu’est La Sucrerie.