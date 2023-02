«Lucky Luke» en série, ça en est où? Michaël Youn donne des nouvelles du projet, et il va encore falloir prendre son mal en patience…

Si Lucky Luke est l’homme qui tire plus vite que son ombre, Michaël Youn ne peut pas en dire autant. Bientôt deux ans après avoir annoncé son projet de série centrée sur le cow-boy de la BD belge, l’acteur et humoriste avoue qu’il était toujours dans la phase d’écriture. « C’est long. Et ça me va hein, ça veut dire que ça va être bien ! », a-t-il fait savoir à nos confrères de Première, avant d’expliquer : « C’est un peu compliqué parce qu’on veut éviter de tomber dans les mêmes travers que d’autres personnes talentueuses avant nous. On veut à la fois respecter l’œuvre et proposer une histoire originale. »

Lire aussi Michaël Youn («Divorce Club»): «Les gros défauts m’attirent»

de videos

Et l’acteur, qui jouait déjà Billy the Kid dans le film « Lucky Luke » avec Jean Dujardin en 2009, de révéler le point de départ du scénario : « Lucky Luke aurait – et je dis bien « aurait » – une fille. »