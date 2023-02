Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un ballon espion chinois, d’une dimension « assez grande », a été détecté dans le ciel américain. Il serait entré dans l’espace aérien des États-Unis il y a « environ deux jours » : « Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance et sa trajectoire actuelle l’amène au-dessus de sites sensibles » notamment des silos nucléaires, a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, en évoquant l’État du Montana, dans l’ouest des États-Unis.

De son côté, la Chine dit « vérifier » les informations et appelle à ne pas « monter les choses en épingle » : « Nous sommes en train de prendre connaissance de la situation et d’opérer une vérification. Nous espérons que les deux parties puissent gérer ce dossier avec sang-froid et prudence », a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

