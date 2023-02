Hugo Siquet: «Pour Raskin, Balikwisha et moi, ce n’était pas très clair au Standard»

La grisaille et le crachin flandrien de ce mois de février n’ont pas refroidi Hugo Siquet et sa compagne, venue de Liège pour lui rendre visite et, dans le même temps, découvrir la tortueuse ville de Bruges. « Mon oncle Thierry (ex-joueur du Cercle, lui aussi) m’en a dit beaucoup de bien. Quand j’étais au Standard, je n’ai pas eu l’occasion de faire ce genre de visite. On va en profiter avant le match de ce samedi ! » Un temps pour la détente et un autre pour effectivement préparer un match capital pour le Cercle de Bruges. Depuis l’arrivée d’Hugo Siquet, l’équipe brugeoise est invaincue (2 victoires, 1 partage) et s’est donc replacée dans la course au Top 8. Une raison de plus pour l’ex-Rouche, qui a « faim » après des mois de disette à Fribourg, de ne faire aucun cadeau à ses anciens coéquipiers.

Hugo Siquet, on imagine qu’affronter le Standard ce samedi, c’est particulier. Surtout depuis avoir été un peu mis à la porte du club en janvier 2022…

Mais je n’ai pas gardé de mauvaises connexions avec les gens du Standard. C’est un match particulier sur le plan émotionnel. C’est à moi à mettre tout ça de côté durant nonante minutes. Sur le terrain, il n’y aura pas d’amis ! Mais les supporters savent qu’ils gardent une place particulière dans mon cœur. Avec les joueurs, c’est pareil. Les problèmes que j’ai eus, c’est avec des personnes qui ne sont plus au club aujourd’hui. Je m’entends toujours très bien avec William (Balikwisha), on est de la même génération, ainsi qu’avec Laurent (Henkinet) et Arnaud (Bodart).

Quel regard portez-vous sur le Standard actuel ?

Je vois une évolution positive par rapport aux dernières années, même s’il y a encore trop de hauts et des bas. Je décèle une atmosphère positive avec les fans et les joueurs, avec un coach qui plaît. Mais c’est clair, on le sait, le club n’a pas beaucoup de moyens. J’espère qu’il retrouvera rapidement le top.

Avez-vous eu l’occasion d’échanger avec Nicolas Raskin ces derniers mois, qui a finalement connu une fin d’aventure tout aussi déprimante à Liège ?

J’en ai parlé un peu avec lui. Les négociations ont été difficiles pour lui, il avait changé de statut mais sans arriver à trouver un accord, les tensions sont apparues. C’est souvent comme cela. C’est dommage pour lui, comme pour Mickey (Balikwisha) et moi-même. Ce n’était pas toujours très clair. C’est triste de voir trois joueurs de l’Académie partir dans des conditions un peu chaotiques. Mais pour Nico, la ligue écossaise est un bon challenge pour lui.

Le Cercle de Bruges, cela ressemble un peu à un pas en arrière dans votre carrière. Pourquoi ce choix ?

C’est sûr que quand tu quittes la Bundesliga pour revenir en Belgique, cela ressemble à un pas en arrière. Mais pour moi, c’était nécessaire et je pense qu’il y a pire comme pas en arrière ! Le Cercle est un club assez stable qui s’éloigne de la zone de relégation de façon générale, qui vise plus haut tout en sachant où est sa place. Le Top 8 ? Une fois que vous l’avez intégré, forcément que vous avez envie d’y rester. Je suis en tout cas très content d’être au Cercle. Quand la possibilité de revenir en Belgique s’est présentée à moi, j’ai réfléchi mais rapidement, l’option du Cercle était la meilleure pour moi. J’ai été étonnamment mais positivement surpris par la structure mise en place dans ce club, de la façon dont le coach gère l’équipe, sa philosophie, le fait qu’il apprécie que l’on joue haut sur le terrain. Personnellement, j’ai une certaine liberté sur le terrain, c’est ce que j’aime. C’est un groupe qui vit bien, il n’y a pas de tensions, contrairement à ce que j’ai pu connaître dans le passé. Ça contribue aux bons résultats du moment.

Avec le recul, considérez-vous que votre choix d’aller à Fribourg était une erreur ?

Je n’ai pas envie de vivre avec des regrets. Peut-être que c’était trop tôt pour moi. J’ai appris beaucoup de choses à Fribourg sur le plan sportif et humain. Beaucoup de choses positives, mais forcément, à un moment, il fallait que je joue. Mon départ du Standard a été forcé. J’ai dû rapidement réfléchir face aux opportunités qui se présentaient à moi. J’en avais plusieurs mais j’ai choisi Fribourg car cela semblait « matcher » sur différents critères. Mais il y a d’autres éléments que j’ignorais, sur lesquels mon entourage ne s’était peut-être pas assez renseigné. Je ne m’attendais pas à tout cela. Il faut aussi dire que Fribourg a réalisé de grosses performances, en atteignant la finale de la Coupe et l’Europa League, ce qui ne m’a pas aidé non plus. J’estime tout de même ne pas avoir reçu la chance que je méritais. Maintenant c’est comme ça, je n’ai plus envie d’y penser.

On le sait, vous avez refusé d’aller à Anderlecht cet hiver. S’il n’y avait eu que cette offre-là, auriez-vous pu refuser pour vous éviter des problèmes ?

Ce n’était pas pour m’éviter des problèmes : je n’avais tout simplement pas envie de jouer pour ces clubs-là. C’est sûr que c’est plus facile de refuser des clubs quand vous avez plusieurs options sur la table. Mais je reste convaincu que si des clubs comme Anderlecht et Bruges viennent me voir, ce ne seront pas les seuls. »

C’est rassurant de savoir qu’après plusieurs mois sans jouer, beaucoup de clubs vous désiraient encore ?

Oui car quand tu ne joues pas durant plusieurs mois, tu as peur que les gens t’oublient. J’étais rassuré et content de voir le nombre de clubs qui s’intéressaient à moi. Cela donne encore plus envie de travailler.

Revenir en Belgique, on imagine que c’était aussi une décision importante à quelques mois de l’Euro Espoirs ?

Je savais que si je restais à Fribourg, je n’aurais pas ce temps de jeu nécessaire. J’ai eu des discussions avec le coach, Jacky Mathijssen, car il était un peu préoccupé de ma situation. Il m’a encouragé, de continuer à travailler, de ne rien lâcher. Il était très content de mon choix de venir au Cercle de Bruges.

Thierry Siquet, votre oncle, vous a-t-il conseillé avant votre arrivée au Cercle ?

On a un peu le même parcours même si, lui, est resté en Belgique. Je lui en ai parlé mais pour lui, le Cercle, c’était une autre époque. Comme je l’ai dit, il m’a surtout parlé de la ville. Il était en tout cas très positif sur ce club qui lui a apporté beaucoup.

La collaboration entre le Cercle et Monaco, ce fut également un élément décisif dans votre choix ?

Oui et non, on sait qu’il y a cette possibilité derrière et que c’est peut-être une porte de sortie. Mais j’essaye de ne pas regarder trop loin. Surtout qu’ici, je suis peut-être parti pour un prêt de dix-huit mois, donc cela me laisse encore le temps. Mon objectif numéro 1 n’est pas d’être transféré à Monaco.