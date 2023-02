Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La grisaille et le crachin flandrien de ce mois de février n’ont pas refroidi Hugo Siquet et sa compagne, venue de Liège pour lui rendre visite et, dans le même temps, découvrir la tortueuse ville de Bruges. « Mon oncle Thierry (ex-joueur du Cercle, lui aussi) m’en a dit beaucoup de bien. Quand j’étais au Standard, je n’ai pas eu l’occasion de faire ce genre de visite. On va en profiter avant le match de ce samedi ! » Un temps pour la détente et un autre pour effectivement préparer un match capital pour le Cercle de Bruges. Depuis l’arrivée d’Hugo Siquet, l’équipe brugeoise est invaincue (2 victoires, 1 partage) et s’est donc replacée dans la course au Top 8. Une raison de plus pour l’ex-Rouche, qui a « faim » après des mois de disette à Fribourg, de ne faire aucun cadeau à ses anciens coéquipiers.

de videos

Hugo Siquet, on imagine qu’affronter le Standard ce samedi, c’est particulier. Surtout depuis avoir été un peu mis à la porte du club en janvier 2022…

Mais je n’ai pas gardé de mauvaises connexions avec les gens du Standard. C’est un match particulier sur le plan émotionnel. C’est à moi à mettre tout ça de côté durant nonante minutes. Sur le terrain, il n’y aura pas d’amis ! Mais les supporters savent qu’ils gardent une place particulière dans mon cœur. Avec les joueurs, c’est pareil. Les problèmes que j’ai eus, c’est avec des personnes qui ne sont plus au club aujourd’hui. Je m’entends toujours très bien avec William (Balikwisha), on est de la même génération, ainsi qu’avec Laurent (Henkinet) et Arnaud (Bodart).

Quel regard portez-vous sur le Standard actuel ?