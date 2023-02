P2A | Amay prolonge son staff: «On espère rester en P2 mais quoi qu’il arrive, on est très contents de leur travail»

Une réunion s’est tenue ce jeudi soir pour parler de l’avenir sportif de l’équipe première et la RE Amay a décidé de faire confiance à son staff. « On espère rester en P2, évidemment, mais quoi qu’il arrive, on est très contents de leur travail », précise le président amaytois Georges Jespers. « Malheureusement, on n’a pas vraiment eu de chance avec l’équipe, on a perdu plusieurs joueurs et on n’a pas eu la réussite qu’on aurait pu avoir. On n’a rien à reprocher au staff qui va tout donner pour tenter de sauver l’équipe et va préparer la saison prochaine. On continuera avec ceux qui le souhaitent, on réalisera quelques transferts en fonction de la situation. L’objectif sera de jouer la colonne de gauche et on sera toujours très attentifs à la mentalité et au sérieux des joueurs. »