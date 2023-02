Un employé de l’hôpital de Nivelles menacé d’expulsion du territoire: ses collègues se mobilisent

Ce jeudi 2 février, les organisations syndicales demandaient à toutes les personnes qui connaissaient Abdoulaye Dieme et qui avaient eu l’occasion de travailler avec lui, de rédiger des témoignages écrits sur ses compétences et ses qualités d’intégration. « Nous allons intégrer ces lettres au dossier de l’avocate pour amener du poids dans les éléments de sa régularisation sur base de son travail », explique Evelyge Magerat, secrétaire permanente à la CNE (centre national des employés). La direction de l’hôpital de Nivelles a également apporté son soutien : « Ils ont rédigé un témoignage qui relate son professionnalisme au travail et marqué leur besoin de conserver un élément comme Abdoulaye », poursuit Evelyne Magerat, « Ils ont été obligés de le licencier mais lui ont fait une promesse d’embauche dès que sa situation serait régularisée ».

Abdoulaye Dieme travaille depuis 2020 en contrat indéterminé à l’hôpital de Nivelles, au service d’entretien ménager. À l’heure actuelle, il est menacé d’expulsion du territoire belge car sa demande d’asile lui a été refusée. Une aberration que dénoncent ses collègues et les syndicats, qui ont créé une pétition qui compte déjà plus de 1.500 signatures. « Cette situation est totalement intolérable pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs de l’hôpital de Nivelles », peut-on lire en annexe de la pétition.

Un parcours semé de refus

Abdoulaye Dieme, Sénégalais d’origine, est arrivé en Belgique en 2018. Ce dernier a fait une première demande d’asile, invoquant des persécutions dans son pays d’origine, à cause notamment de son orientation spécifique. Il a essuyé un premier refus, et le 17 janvier dernier, le conseil du contentieux des étrangers (CCE), lui refusait définitivement l’asile, malgré son recours. « Suite à ça, il n’a plus sa carte de travail et n’est plus du tout en règle alors qu’il était en CDI à l’hôpital, c’est complètement absurde », ajoute Evelyne Magerat.

Une volonté d’intégration

Selon ses collègues et son syndicat, Abdoulaye Dieme met pourtant tout en œuvre pour s’intégrer au mieux en Belgique. « Durant son stage formatif en 2020 au sein de l’hôpital de Nivelles, ses compétences, sa volonté d’intégration et sa personnalité ouverte ont été relevées par la direction de l’institution hospitalière, et un contrat de travail lui a été proposé », note Christian Guldentops dans la pétition.

Les organisations syndicales et Abdoulaye ont rencontré les autorités communales ce 3 février. - CSC Brabant wallon

Grâce à ce job et à tous les efforts qu’il a fournis, notamment en période de Covid, Abdoulaye Dieme a pu prendre un appartement à Nivelles, et s’intégrer entièrement dans la société belge. « Il est d’ailleurs affilié à une organisation syndicale, et participe aux activités sociales », écrit Christian Guldentops.

Un employé apprécié de tous

Au sein de l’hôpital, Abdoulaye est un employé très apprécié de tous. « Il est super sympa et jovial. Il a toujours le sourire et le petit mot pour rire. C’est vraiment quelqu’un de très agréable », confie Emilie Poitoux, pédiatre dans l’établissement. Avec ses collègues, ils définissent Abdoulaye comme un employé très professionnel, toujours de bonne humeur, qui répond toujours présent : « Lorsqu’on l’appelle, il est toujours là, sans jamais râler. Pourtant il ne fait pas des horaires faciles, mais il ne se plaint jamais », ajoute la pédiatre.