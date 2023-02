Le chanteur britannique Gary Glitter, condamné pour pédophilie, libéré sous conditions après avoir purgé huit ans de prison: la star du rock avait abusé d’enfants de 12, 13 et moins de 10 ans…

Plusieurs informations avaient déjà fait état, l’an dernier, d’une probable libération anticipée en février.

Le tabloïd britannique The Sun rapporte que l’artiste, Paul Gadd de son vrai nom, devra porter un bracelet électronique. L’ancienne star du « glam rock » devrait aller vivre dans son appartement londonien, selon le média. Il sera également dans l’obligation d’avertir les autorités de tout voyage à l’étranger et de notifier toute relation qu’il entretiendrait avec une personne ayant des enfants mineurs.

Le Britannique, qualifié par la police de « prédateur sexuel récidiviste », avait agressé deux jeunes filles de 12 et 13 ans en les attirant dans sa loge et en les isolant de leurs mères. La plus jeune des victimes était âgée de moins de 10 ans quand il a essayé de la violer en 1975.

Glitter, « paillettes » en anglais, avait été arrêté le 28 octobre 2012 à Londres, alors que les scandales de pédophilie impliquant des vieilles gloires du show-bizz se multipliaient au Royaume-Uni. Il avait déjà été arrêté en 1997 et condamné à quatre mois de prison pour avoir téléchargé des contenus pédopornographiques.

Fuyant la presse, il s’était réfugié au Cambodge d’où il avait été expulsé en 2002 pour des accusations de pédophilie. Il a ensuite été condamné en 2006 à trois ans de prison au Vietnam pour « actes obscènes » sur deux mineures. Après avoir purgé une peine de deux ans et neuf mois, il est rentré au Royaume-Uni en 2008.

Il avait finalement été condamné à 16 ans d’emprisonnement en février 2015 au Royaume-Uni pour agression sexuelle sur trois mineures dans les années 70.