Les clients de chez Aldi et Lidl sont scandalisés au Royaume-Uni : «Je pense qu’ils nous arnaquent»

De nombreux clients de chez Aldi et Lidl ont cru rêver en voyant le prix du beurre en se rendant au magasin. Au Royaume-Uni, plusieurs d’entre eux ont fait savoir leur mécontentement. « Les magasins bon marché deviennent de plus en plus chers », se plaignent-ils.

de videos

Et ces clients n’ont pas tort. Puisque le comparatif 2022-2023 du Lancashire Live montre que c’est chez Lidl que le prix du beurre a connu la plus forte augmentation. Pour son propre beurre « Lurpak », Lidl a connu une hausse du prix de 36,7 %. Certains habitués du magasin ont affirmé avoir vu des paquets de Lurpak à 7,50 livres (8,43 euros) !