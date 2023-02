Payez-vous votre billet cash lorsque vous prenez le train ? Si cela est votre cas, vous allez devoir changer vos habitudes. En effet, selon la DH, il ne sera bientôt plus possible d’acheter un ticket via ce mode de paiement.

Ce changement sera imposé aux clients à partir du 1er mai. Nos confrères indiquent que cela intervient dans un le but de sécuriser au maximum les accompagnateurs de train.