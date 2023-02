La circulation des trains perturbée entre Namur et Gembloux: une personne s’est jetée sur les rails

Le trafic ferroviaire est perturbé, ce vendredi en début d’après-midi, entre Namur et Gembloux. La circulation y a été complètement interrompue.

de videos

Le conducteur du train, choqué, doit être remplacé. Des retards et des suppressions sont possibles. Peu avant 15h, la circulation des trains reprenait progressivement. « Écoutez les annonces, consultez les tableaux d’affichage ou planifiez votre voyage via l’app SNCB ou sncb.be pour plus d’informations », ajoute la SNCB. Des bus de remplacement sont mis en place.