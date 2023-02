Caméras, brigade d’intervention, huissier: Verviers sort la grosse artillerie pour combattre les malpropres

Le collège communal de Verviers sort la grosse artillerie et avance en rangs serrés. Objectif : vaincre la mauvaise foi crasse de quelques citoyens, une minorité qui empoisonne le quotidien des autres, et éradiquer les coins de ville se transformant en cloaques et en dépôts d’immondices. Pour cela, un effort pédagogique et de prévention va être effectué, mais en insistant aussi et surtout sur une armada de mesures qui devrait faire mal au camp des malpropres.

Le plan de bataille mise avant tout sur une présence renforcée sur le terrain qui sera suivie de bien moins de gros doigts. Avec par exemple 17 caméras s’ajoutant aux actuelles. Leur focus, ce sera la malpropreté. Seize devraient être fixes et cibler des sites bien connus et une serait mobile. Côté effectif, on créera une Brigade d’intervention rapide spécifiquement dédiée aux infractions environnementales. Avec des passages rapides pour enlever des détritus et un marquage spécifique pour montrer que l’on procède à une enquête, si l’on juge qu’il faut fouiller les détritus pour identifier le coupable. Dans cette optique, la Ville compte porter le nombre d’agents constatateurs de 2 à 3. Mais la police et les gardiens de la paix seront aussi invités à collaborer, comme d’autres ressources internes. Cela devrait renforcer la peur du gendarme, notamment grâce à des opérations « coup de poing », après période d’information dans certains quartiers.

de videos Redevances salées Pour ceux qui sont lents à la détente, on assisterait alors à une valse de contredanses, de plus en plus salées. Alexandre Loffet, le bourgmestre f.f., prévient : « Dans la redevance, on intégrera le coût du ramassage ». Avec 125 € à redouter pour un conteneur laissé en voirie, un mégot jeté à terre, une utilisation inappropriée d’une poubelle publique, une déjection canine non ramassée… Ceci, pour une première fois. Ensuite, on passerait à 250. Par contre, pour les dépôts sauvages plus conséquents, ce serait 250 €, puis 500.

Pour de telles incivilités, on ira jusqu’à la visite de l’huissier. - archives L.M. Bien sûr, certains penseront que vu leurs revenus ou d’autres paramètres, ils sont à l’abri d’une ponction sur leurs avoirs. Mais, ça, ce devrait être terminé. Jean-François Chefneux déclare : « On ira chercher 250 €, même si ça doit nous coûter plus cher ». Avec visite de l’huissier, en dernier ressort. Et alors saisie d’objets tels que des cyclos, des TV ou des Playstation…, soit des biens mobiliers saisissables. Les multirécidivistes, tels que cet habitant de l’hypercentre qui avait été verbalisé une vingtaine de fois et qui s’en fichait comme de colin-tampon, sont prévenus. Parmi ces Verviétois têtus jouant sur un sentiment d’impunité, précise Alexandre Loffet, « il n’y a pas que les insolvables. Pour une série de personnes, il n’y a que ça qui marche ». « On fera des exemples », martèle Jean-François Chefneux. Une maison zéro déchet Pour ce qui est de la prévention, on devrait assister cette année à l’ouverture d’une maison zéro déchet gérée en collaboration avec Intradel. Gaëlle Denys, la président du CPAS, souligne par ailleurs qu’on proposera des formations, non obligatoires, à ceux qui produisent visiblement trop de déchets eu égard à la taille de leur ménage.