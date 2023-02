Un score environnemental pour les produits issus des filières d’élevage, une première à Beuraing

Le tout premier score environnemental représentant l’impact des produits issus des filières d’élevages en Région wallonne, C’Durable, a été dévoilé ce vendredi matin à Beauraing, en présence de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo).

C’Durable a été lancé au printemps 2021, à la demande du secteur agricole et des consommateurs, dans le but de faire évoluer les modes de consommation et de production vers des filières locales plus durables. Celui-ci consiste en la réalisation d’un diagnostic de durabilité réalisé sur base de données récoltées au sein de l’exploitation de l’agriculteur demandeur.