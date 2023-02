Crise de l’énergie: le gouvernement décide d’étudier la prolongation d’autres réacteurs nucléaires

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, ont reçu la mission de prendre contact avec Engie, exploitant des centrales nucléaires, afin de préparer un dossier en matière de sécurité qui serait ensuite présente à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Il s’agirait d’adapter la consommation de combustible, de manière à faire fonctionner les réacteurs plus longtemps, mais également de voir comment utiliser du combustible supplémentaire.

La décision prise est en quelque sorte la formalisation des décisions prises au mois de décembre par l’exécutif fédéral, faisait-on remarquer de source bien informée. Il est question d’une forme de « mise en réserve » de courte durée afin de couvrir les hivers 25-26 et éventuellement 26-27 si les opérations de prolongation pour dix ans de Tihange 3 et Doel 4 prenaient du retard. Les réacteurs de Doel 1 et 2 et de Tihange 1 sont concernés par cette « short term operation » (STO).