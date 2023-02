Le magasin ALDI de La Louvière fermera provisoirement ses portes dès ce samedi 17

Entre-temps, les clients peuvent se rendre dans les magasins ALDI se trouvant dans la rue de la Déportation à La Louvière ou le magasin ALDI à Houdeng.

ALDI est présent le long de la rue de la Grattine depuis 1990. Après les travaux en 2008, le magasin est, selon la chaîne de supermarché, devenu trop petit et ne répond plus aux besoins des clients. Une rénovation est nécessaire pour accroître le confort du client durant sa séance shopping et pour faire de la place à la gamme croissante de produits frais.