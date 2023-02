Une personne volée alors qu'elle retirait de l'argent dans une agence ING: voici la technique des voleurs et comment ne pas vous faire avoir (vidéo)

Le requérant s’est rendu au distributeur dans l’agence ING pour y retirer de l’argent. Alors qu’il terminait son retrait, deux hommes sont entrés dans le sas de l’agence. Le premier s’est dirigé vers un automate et a prétexté qu’il était défectueux pour se rapprocher du requérant qui était sur le point de partir. Il lui a demandé de tester sa machine avec sa carte de banque. Le requérant a mis sa carte dans le distributeur et a introduit son code bancaire le tout sous le regard attentif de l’auteur alors que le second surveillait, il guettait en étant en retrait dans le sas de la banque.

Le requérant s’est senti perdu sous l’emprise de l’homme très intrusif et a effectué les diverses manipulations que lui a demandées l’homme soi-disant toujours pour tester le fonctionnement de l’appareil. Le suspect s’est adressé au requérant et lui a dit que sa carte avait été avalée par le distributeur et qu’il ne lui servait plus à rien d’attendre sur place. Il l’a accompagné vers la sortie pendant que le second récupérait la carte bancaire dans le distributeur. Par la suite, le requérant a quitté la banque et est rentré chez lui à pied. Plus tard dans la journée, il a consulté son compte bancaire et a constaté le vol.