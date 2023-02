Deux «very bad trips» en même pas un mois: les chauffeurs belges de Flixbus ont été contrôlés en très mauvaise posture, tous les passagers évacués!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une malheureuse coïncidence ? « Oui », répond le porte-parole français de la société Flixbus. « Il y a bel et bien deux chauffeurs belges qui ont été récemment interpellés. Le premier a bel et bien pris du cannabis et, après l’avoir suspendu, nous l’avons licencié quand les faits ont été avérés », réagit Charles Billiard.

Ce chauffeur avait été interpellé le 6 janvier près de Senlis, au niveau du péage de Chamant, alors qu’il conduisait son bus sur l’A1. Il avait été placé en garde à vue par la gendarmerie et les passagers avaient dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir repartir avec un conducteur « safe ».

Le 6 janvier, un chauffeur de Flixbus avait déjà été interpellé. - Gendarmerie de l’Oise

Le second cas est plus récent puisqu’il remonte à lundi. Les mêmes gendarmes de l’Oise ont effectué un contrôle, toujours sur l’A1, à hauteur de Plailly.

Sur les 18 bus contrôlés ce jour-là, un conducteur, à nouveau un Belge, a été arrêté pour conduite sous stupéfiants.