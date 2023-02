Quelle est la maladie dont souffre Edouard Philippe, l’ancien Premier ministre français devenu méconnaissable? «2% des gens ont eu, ont, ou auront un épisode au cours de leur vie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie ». Dans un grand entretien accordé ce jeudi 2 février à BFMTV, Edouard Philippe s’est confié sur la maladie dont il souffre, l’alopécie.

de videos

Crâne dégarni, barbe blanche… l’ancien Premier ministre français, âgé de 52 ans, est apparu méconnaissable à l’écran : « Je pense que les Français peuvent être curieux de ce qui arrive, interrogatifs », avoue-t-il.

Quelle est cette maladie dont souffre Edouard Philippe ? L’alopécie se définit par la perte de poils sur le corps mais il en existe plusieurs types, avec de multiples causes possibles.