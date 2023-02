Felice Mazzù s’exprime sur le mercato du Sporting de Charleroi et le déplacement à Malines: «Je suis très satisfait des arrivées et de l’équilibre du groupe»

Après une semaine de fin de mercato toujours particulière pour un groupe, le Sporting de Charleroi s’apprête à se rendre à Malines pour tenter de relancer une série positive avec un groupe désormais mieux équilibré. « Comme tout entraîneur ou tout groupe, la fin de mercato n’est jamais un moment évident, avec les attentes de chacun. On était pressé de retrouver un noyau définitif. Et on est très positif et très serein. Les choix posés par le club sont judicieux. Je suis très satisfait des arrivées et de l’équilibre du groupe pour démarrer quelque chose de nouveau », expliquait Felice Mazzù ce vendredi en début d’après-midi, qui rappelait que si le club n’a pas recruté sur les flancs, il n’y avait pas d’urgence à ses positions, contrairement à l’attaque.

Qui dit noyau partiellement remanié dit forcément nouveaux choix à faire. « Ce sera à moi de prendre les décisions par rapport à l’état de fraîcheur et à la gestion du vestiaire. Il faut faire attention à cela, à ce que les choix soient faits au bon moment. Tout le monde doit être concerné. On connaît ma manière de travailler. Je n’aime pas jeter quelqu’un qui est là et qui fait des efforts pour le club. Même si en foot, ce sont les meilleurs qui jouent. On doit prendre des points, mais surtout ne pas se précipiter et faire n’importe quoi. »

Alors que Felice Mazzù ne veut pas entendre parler d’une série de matches plus abordables dans les semaines à venir, il est conscient qu’il s’agira forcément de tout faire pour ramener quelque chose de Malines ce dimanche. « Il n’y a pas à prendre une équipe à la légère. La vérité nous appartient. Dans notre situation, il n’y a pas de match plus ou moins facile. Malines possède un jeu atypique. On devra être attentif à pas mal de paramètres. C’est aussi une équipe qui possède un public qui porte ses joueurs vers l’offensive. On a su gérer ça à Bruges avec un public très bruyant et à Gand avec un public bruyant. On devra utiliser notre expérience pour gérer cet aspect », ajoutait Felice Mazzù

La sélection de l’entraîneur carolo sera connue ce samedi à l’issue de la dernière séance d’entraînement. Benbouali (blessé) et Ozornwafor (non qualifié et pas encore en Belgique) ne seront d’office pas du groupe. Pour rappel, Bager (4 jaunes) et Ilaimaharitra (9 jaunes) sont menacés de suspension.