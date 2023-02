Miss Belgique: qui est Silva Hakobyan, la candidate Nº6 (photos et vidéo)

Silva Hakobyan, 25 ans, de Quaregnon, secrétaire administrative.

« Je suis typée et je parle néerlandais car j’ai vécu 3 ans en Flandre, quand j’étais plus jeune. Je pense que c’est un atout ». Son modèle parmi les anciennes Miss ? « Je n’en ai pas. Je me fie à ma propre expérience qui m’a emmenée où je suis ».