Le coronavirus a chamboulé de nombreuses vies et les personnes âgées en maisons de repos et de soins ont été fortement impactées : isolation, interdiction/limitation des visites, peur, personnel vulnérable… Pour mesurer l’impact du Covid sur les droits humains dans les homes, le Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances (Unia) a réalisé une enquête et a présenté les résultats ce jeudi au parlement bruxellois. « Tous les rapports étaient négatifs à l’encontre des personnes qui travaillent dans ce secteur », confie Fatima Hanine, coautrice du rapport et collaboratrice du service Politique et Monitoring. « Il y a beaucoup à faire. »