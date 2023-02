Miss Belgique: qui est Claire Lansenebre, la candidate Nº7 (photos et vidéo)

Claire Lansenebre, 24 ans, de Knokke-Heist, cuisinière.

Quand on sait qu’une bonne Miss doit avant tout être une belle personne à l’intérieur, on se dit que Claire a ses chances, elle qui est déjà très investie dans l’humanitaire, dans son pays d’origine, les Philippines. Avec son copain qui vit là-bas, elle accueille des enfants pauvres pour leur offrir à manger et leur donner des cours de kite-surf.